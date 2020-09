Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrer stürzt Treppe hinunter

Steinheim (ots)

"Übermut tut selten gut!": Dieses Sprichwort hätte sich am späten Samstagabend ein 18-jähriger Radfahrer in Steinheim zu Herzen nehmen sollen. Im alkoholisierten Zustand wollte er am Bahnhof eine Treppe hinunterfahren. Das riskante Verhalten endete mit einem heftigen Sturz und mehreren, zum Glück leichten Verletzungen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und leitete ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell