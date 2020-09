Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: In einer Linkskurve gegen Mauer geprallt

Steinheim (ots)

In Steinheim-Bergheim war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Citroën in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Grundstücksmauer geprallt. Der Fahrer wurde verletzt und das Fahrzeug erheblich beschädigt.

Am Freitag, 4. September, gegen 0.40 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Citroën C3 die L 616 in Steinheim-Bergheim in Fahrtrichtung B 252. In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der nassen Fahrbahn ab, fuhr gegen ein Verkehrszeichen und prallte dann gegen eine Steinmauer. Der Citroën wurde durch den Aufprall im Frontbereich erheblich beschädigt, so dass der Wagen abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der verletzte Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /nig

