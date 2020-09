Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Einbrüche in Bad Driburg

Bad Driburg (ots)

Zwei Einbrüche in einer Nacht in Bad Driburg beschäftigen die Ermittler der Polizei. Am Freitag, 4. September, drangen gegen 1.15 Uhr ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in einen Verbrauchermarkt an der Erich-Klausener-Straße ein. Über Nebenräume gelangten sie in den Verkaufsraum, brachen dort ein Gitter an der Zigarettenauslage auf und entwendeten eine größere Menge Zigarettenpackungen.

Etwa eine halbe Stunde zuvor hatten ein oder mehrere unbekannte Täter versucht, sich an der Dringenberger Straße Zutritt zu der Werkstatt eines Reifenhandels zu verschaffen. Dieser Einbruchversuch wurde aber offenbar abgebrochen, da eine Alarmanlage auslöste. Die alarmierten Polizeibeamten waren innerhalb weniger Minuten vor Ort, konnten aber keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon 05271/962-0. /nig

