Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: KORREKTUR zur Meldung vom 02.09.2020, 13.14 Uhr Einbruch in Golfclub

Dillenburg (ots)

Der Tatort liegt in Braunfels. Somit ist die Polizeistation Wetzlar zuständig.

Bitte nachfolgende, korrigierte Meldung verwenden:

In Golfclub eingebrochen

Braunfels: Golfbekleidung und ein Tresor mit Bargeld war das Diebesgut bei einem Einbruch, welcher in der Nacht auf Donnerstag (27.08.) geschah. Zwischen 18 Uhr und 07 Uhr schlugen die Täter ein Fenster im Golfclub in der Straße Homburger Hof ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Von dort entwendeten sie Golfkleidung im Wert von mehreren tausend Euro. Weiterhin entwendeten sie einen Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld aus den Büroräumen. Vermutlich zwecks Abtransport des Diebesguts nutzen die Diebe ein Golfcart, welches sie beschädigt zurückließen. Der entstandene Sachschaden dürfte insgesamt bei etwa 2000 Euro liegen. Die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441-918-110, bittet um Zeugenhinweise: Wem sind der Nacht auf Donnerstag letzter Woche Personen im Bereich des Golfclubs aufgefallen? Wer hat ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt?

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell