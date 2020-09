Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: ++ Zeugensuche nach Tankstelleneinbruch heute Früh ++ Drogenfahrt in Haiger ++ Einbruch in Golfclub ++

Dillenburg (ots)

Einbruch in Tankstelle

Ehringshausen: Drei unbekannte Täter brachen am Mittwoch (02.09.) in den frühen Morgenstunden in die Tankstelle in der Kölschhäuser Straße ein. Nachdem sie gegen 04 Uhr die Tür zur Tankstelle aufbrachen, nahmen sie sich den in der Tankstelle stehenden Geldautomaten vor und entwendeten die darin enthaltene Geldkassette. Der genaue Geldbetrag in der Kassette steht noch nicht fest, es dürfte sich aber um mehrere tausend Euro handeln. Die Täter gingen insgesamt gewaltsam vor und richteten mit einer Axt einen Schaden von mindestens 5000 Euro an. Anschließend flüchteten sie mit einem PKW in unbekannte Richtung. Vorbeifahrende Zeugen bemerkten die aufgebrochene Tür und informierten die Polizei. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen 3er BMW Kombi in der Farbe grau oder grün. Möglicherweise ist das Fahrzeug ausgerüstet mit Kennzeichen, die in der Tatnacht im Nahbereich von einem anderen Auto entwendet wurden. Hierbei handelt es sich um das Kennzeichen BN-PD 3817. Die Polizeistation Herborn, Tel. 02772/ 470-50, sucht Zeugen: Wer hat das Trio auf dem Tankstellengelände beobachten können und kann diese näher beschreiben? Wem ist gegen vier Uhr ein PKW aufgefallen, welcher mehrere Male durch den Kreisverkehr in der Nähe der Tankstelle fuhr? Wer hat Hinweise zu einem sich vom Tatort zügig entfernenden Fahrzeug, das mit mehreren Personen besetzt war? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fluchtfahrzeugs geben?

Fahrerin unter Kokaineinfluss

Haiger: In der Nacht auf Samstag (29.08.) kontrollierte eine Streife einen PKW in Allendorf. Gegen 0.05 Uhr stellten die Beamten dabei Auffälligkeiten bei der jungen Fahrerin fest. Hierzu zählte unter anderen eine hohe Nervosität und eine auffallende Redseligkeit. Nach freiwillig durchgeführten Tests zur Fahrtauglichkeit gab die Fahrerin zu, kürzlich Kokain konsumiert zu haben. Es folgte eine Blutentnahme.

In Golfclub eingebrochen

Ehringshausen: Golfbekleidung und ein Tresor mit Bargeld war das Diebesgut bei einem Einbruch, welcher in der Nacht auf Donnerstag (27.08.) geschah. Zwischen 18 Uhr und 07 Uhr schlugen die Täter ein Fenster im Golfclub in der Straße Homburger Hof ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Von dort entwendeten sie Golfkleidung im Wert von mehreren tausend Euro. Weiterhin entwendeten sie einen Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld aus den Büroräumen. Vermutlich zwecks Abtransport des Diebesguts nutzen die Diebe ein Golfcart, welches sie beschädigt zurückließen. Der entstandene Sachschaden dürfte insgesamt bei etwa 2000 Euro liegen. Die Polizeistation Herborn, tel. 02772/ 470-50, bittet um Zeugenhinweise: Wem sind der Nacht auf Donnerstag letzter Woche Personen im Bereich des Golfclubs aufgefallen? Wer hat ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt?

Yasmine Hirsch

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell