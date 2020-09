Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: "Blitz für Kids" im Rahmen der Aktion "Schule beginnt" in Lahnau-Waldgirmes

Bild-Infos

Download

Dillenburg (ots)

Zum Beginn des neuen Schuljahres macht die Polizei mit der Aktion "Schule beginnt" auf unerfahrene und besonders junge Verkehrsteilnehmer aufmerksam. Schulanfänger und Schulwechsler müssen sich an die neuen Schulwege gewöhnen, sich mit den damit verbundenen Gefahren vertraut machen und das richtige Verhalten üben. Die Aktion sensibilisiert die übrigen Verkehrsteilnehmer zu einer erhöhten Aufmerksamkeit, insbesondere im Bereich von Schulen und Kindergärten.

Im Zuge der Aktion "Blitz für Kids" verteilten Polizeibeamte des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill gemeinsam mit Schülern der "Grundschule an der Lahnaue" am Montag (31.08.) gelbe und grüne Karten an Autofahrer. Zwischen 08 Uhr und 09.30 Uhr war das erklärte Ziel der Aktion nicht die Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen, sondern das Sensibilisieren der Autofahrer im Hinblick auf die Verkehrsanfänger. Hierzu führten die Beamten in der Dorlarer Straße zwar Geschwindigkeitsmessungen durch, vergaben dann aber je nach Ergebnis gelbe und grüne Karten. Insgesamt teilten die Viertklässler acht gelbe Karten an die Fahrer aus, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. 16 Fahrer durften sich über eine grüne Karte freuen, da sie sich an die Geschwindigkeitsvorgaben hielten.

Hinweis an die Medien: Das angehängte Foto darf verwendet werden.

Yasmine Hirsch

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell