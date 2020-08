Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: ++ Mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen ++ Brandmeldeanlage ausgelöst in Ehringshausen ++ Grabschmuck entwendet ++ Zeugensuche nach tödlichem Verkehrsunfall am 26.08.2020 ++

Dillenburg (ots)

Reifen zerstochen

Wetzlar: Unbekannte stachen den hinteren linken Reifen eines geparkten VW in der Formerstraße in Niedergirmes kaputt. Etwa drei Zentimeter breit ist der entstandene Schnitt, welcher in der Nacht zu Donnerstag (27.08.), zwischen 21.30 Uhr und 07.15 Uhr, entstand. Die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-110, bittet um Zeugenhinweise.

Scheibe eingeschlagen, nichts gefunden

Leun: Etwa 500 Euro beträgt der Schaden, welcher durch das Einschlagen der Fahrerscheibe eines geparkten VW entstand. Wahrscheinlich waren vermutete Wertgegenstände im Fahrzeuginneren das Ziel des Täters. Zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr am Sonntag (30.08.) fand der Täter jedoch keinerlei Diebesgut, so dass es beim genannten Sachschaden bleibt. Die Tat ereignete sich in der Straße Am Erzstollen, die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-110, bittet um sachdienliche Hinweise.

Gegen Audi getreten

Dillenburg: Eine Delle im geparkten Audi lässt vermuten, dass Unbekannte zwischen Samstag (29.08.), 22.00 Uhr und Sonntag, 30.08., 16.00 Uhr, gegen den hinteren linken Kotflügel traten. Der Schaden entstand in der Maibachstraße und entspricht etwa 1500 Euro. Die Polizeistation Dillenburg, tel. 02771/90-70, bittet um Zeugenhinweise.

Lack zerkratzt

Sinn: Vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzte ein Unbekannter die linke Seite eines VW Kleinbusses, welcher in der Gartenstraße in Edingen stand. Die Beschädigungen dürften einem Schaden von etwa 1000 Euro entsprechen und entstanden in der Nacht auf Samstag (29.08.), zwischen 21.00 Uhr und 07.30 Uhr. Die Polizeistation Herborn, tel. 02772/ 470-50, bittet um Zeugenhinweise.

Motorhaube und Außenspiegel zerkratzt

Lahnau: Unbekannte zerkratzten die Motorhaube und den linken Außenspiegel eines geparkten VW in der Sonnenstraße in Dorlar. Zwischen 18 Uhr am Freitag (28.08.) und 10 Uhr am darauffolgenden Samstag entstanden die Beschädigungen in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-110, bittet um sachdienliche Hinweise.

Brandmeldeanlage ausgelöst

Ehringshausen: Bisher ist nicht bekannt, wie mehrere Personen in die Lagerhalle auf einem Firmengelände in der Straße Am Bahnhof gelangten. Dort aber lösten sie am Samstag (29.08.) gegen 0.15 Uhr die Brandmeldeanlage aus, indem sie den Inhalt von zwei Feuerlöschen versprühten. Der aufsteigende Pulverrauch alarmierte die Feuerwehr, welche vor Ort noch Personen wegrennen sah. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Die Polizeistation Herborn, tel. 02772/ 470-50, ermittelt nun wegen des Tatbestands "Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln" sowie wegen Hausfriedensbruch und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind am Samstag zwischen Mitternacht und 01 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Straße Am Bahnhof aufgefallen?

Grabschmuck entwendet

Ehringshausen: Unbekannte rissen eine mit Schrauben befestigte Grablichtlaterne von der Grabplatte auf dem Friedhof in der Hauptstraße in Dillheim. Zwischen 12 Uhr am Montag, 24.08., und dem darauffolgenden Freitag um 12 Uhr nahmen sie die Lampe im Wert von mehreren hundert Euro an sich. Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn, tel. 02772/ 470-50, entgegen.

Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall (Bezug zur Meldung vom 26.08.2020, 19.43 Uhr, herausgegeben vom Polizeipräsidium Mittelhessen, Führungs- und Lagedienst: Tödlicher Verkehrsunfall im Lahn-Dill-Kreis zwischen Niedergirmes und Naunheim)

Wie bereits berichtet, kam es am 26.08. gegen 15.45 Uhr zu einem tragischen Unfall auf der L3285, in dessen Folge ein Motorradfahrer starb. Zwei PKW waren ebenfalls in das Unfallgeschehen verwickelt. Die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-110, bittet nun dringend alle Zeugen, welche bisher noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, sich zu melden.

Yasmine Hirsch

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell