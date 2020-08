POL-LDK: Zwei Leichtverletzte in Herborn ++ Kiste vergessen - Bilder verloren ++ Räder gestohlen in Dillenburg ++ u.a.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Ohne Beute - Automatenaufbrecher gehen leer aus

Wetzlar: Mit Gewalt machten sich Diebe am Donnerstag (27.8.) am Münzeinwurf eines Zigarettenautomaten im Flutgraben zu schaffen. Gegen 3.30 Uhr verursachten sie bei dem Versuch an das Bargeld im Inneren des Automaten zu gelangen Lärm. Der rief Zeugen auf den Plan, die die Polizei alarmierten. Noch vor dem Eintreffen der Fahnder machten sich die Langfinger davon. An die ersehnte Beute gelangten sie nicht, hinterließen jedoch einen Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar, Tel.: 06441/918-0 entgegen.

Scheibe eingeschlagen - Geldbeutel gestohlen

Waldsolms: Ein im Auto abgelegtes Portemonnaie lockte in der Nacht von Dienstag (25.8.) auf Mittwoch (26.8.) Diebe auf den Plan. Sie schlugen ein Fenster, des in der Weiperfeldener Straße in Brandoberndorf geparkten PKW, ein und entnahmen die Geldbörse. Die enthielt neben etwas Bargeld auch Führerschein, Krankenversicherungs- und Scheckkarte sowie Personalausweis. Sollten die persönlichen Papiere nicht wieder aufgefunden werden, nimmt die neue Beantragung viel Zeit und Wege in Anspruch. Darüber hinaus schlägt der Schaden an der Scheibe mit ca. 400 Euro zu Buche. Ärgerlich für den Nutzer des schwarzen Suzuki und Eigentümer des Geldbeutels. Darum, rät die Polizei, sollte man keine Wertsachen im Auto zurücklassen. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Wetzlar, Tel.: 06441/918-0 entgegen.

Zwei Leichtverletzte

Herborn: Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Mittwoch (26.8.) gegen 13.20 Uhr in der Professor-Sell-Straße. Beim Verlassen eines Parkplatzes an der Obertorbrücke übersah offenbar der 86-jährige Fahrer eines Ford einen Chevrolet, der auf der Professor-Sell-Straße in Richtung Burger Landstraße fuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich Fahrerin und Beifahrerin des Chevrolet leicht verletzten. Am Chevrolet der 24-jährigen Fahrerin entstand Schaden von ca. 2000 Euro. Das Fahrzeug hat damit lediglich noch Schrottwert. Der beschädigte Kotflügel und Stoßfänger an der linken Fahrzeugfront des Ford ist mit ca. 1400 Euro zu beziffern.

Nach dem Urlaub Kiste vergessen

Herborn: Gut gelaunt und erholt kam ein Paar am Samstag (22.8.) aus dem Urlaub zurück. Im Gepäck eine Menge Erinnerungen und Fotos dieser schönen Zeit. Die beiden luden ihr Auto in der Stettiner Straße aus und vergaßen eine Kiste ins Haus zu räumen. Diese enthielt Besteck, Geschirr, Lebensmittel und leider auch den Fotoapparat mit all den wertvollen Bildern und blieb am Haus stehen. Am nächsten Morgen machten Nachbarn die beiden darauf aufmerksam, dass ihre Kiste auf der Straße stehe. Auf einen Blick war festzustellen, dass Lebensmittel und die hochwertige Spiegelreflexkamera von Canon fehlten. Der Wert der Kamera liegt bei ca. 450 Euro. Der ideelle Wert der Fotos ist unbezahlbar. Die Bestohlenen hoffen auf die Rückgabe wenigstens der Speicherkarte. Die Polizei in Herborn, Tel.: 02772/4705-0 sucht Zeugen des Diebstahls. Insbesondere eine dunkelhaarige Frau mit Hund wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Verbindung zu setzen.

Fahrerflucht im Hüttenweg

Herborn: Kratzer und eine Delle hinterließ ein Unfallflüchtiger am Mittwoch an einem schwarzen Seat Ibiza. Die 40-jährige Besitzerin des Seat parkte ihr Fahrzeug gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters im Hüttenweg. Als sie nach nur 30 Minuten zurückkam, musste sie die Beschädigungen an der Beifahrertür feststellen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Offenbar entstand der Schaden beim Rangieren. Der Unfallverursacher kümmerte sich nach dem Anstoß nicht weiter darum und beging Fahrerflucht. Die Polizei in Herborn, Tel.: 02772/4705-0 sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise.

Räder gestohlen - Zeugen gesucht!

Dillenburg: 40 Reifen auf Felgen stahlen Diebe in der Nacht von Dienstag (25.8.) auf Mittwoch (26.8.) vom Gelände eines Autohauses in der Hauptstraße in Frohnhausen. Die bislang unbekannten Täter montierten die Komplettreifen im Wert von ca. 40.000 Euro von 10 Autos der Ausstellungsfläche ab. Die Fahrzeuge ließen sie auf Pflastersteinen aufgebockt zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Es ist davon auszugehen, dass das Vorgehen der Rad-Diebe eine gewisse Zeit in Anspruch nahm. Des Weiteren muss die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Hinweise auf die Tat, Täter oder verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei in Dillenburg, Tel.: 02771/907-0 entgegen.

