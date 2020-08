Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zeugenaufruf nach Heuballenbrand in Werdorf+++Wohnmobil in Altenkirchen beschädigt

Dillenburg (ots)

Aßlar: Mehrere Heuballen abgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten Montagabend (24. August) in der Ostpreußenstraße in Werdorf mehrere Heuballen in Brand. Gegen 23.50 Uhr wurde die Leitstelle über den Brand auf einem Feld oberhalb der Ostpreußenstraße. informiert. Die Feuerwehr konnte das brennende Weidezelt und die darunterliegenden Heuballen löschen. Der Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Ostpreußenstraße und dem angrenzenden Feld gesehen haben, werde gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 zu melden.

Braunfels: Wohnmobil in Altenkirchen beschädigt

Unbekannte haben am Donnerstag (20. August) in der Seitenstraße in Altenkirchen die Scheibe eines geparkten Wohnmobils offenbar mit einer Metallkugel. Gegen 15.50 Uhr hörte ein Anwohner einen lauten Knall. Polizisten stellten ein "Einschussloch" an der Windschutzscheibe fest. Die Metallkugel wurde sichergestellt. Wer hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.50 Uhr in der Seitenstraße etwas Verdächtiges beobachtet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

