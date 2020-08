Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: ++ Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Sachbeschädigung an Parteibüro ++

Dillenburg (ots)

Zu viel Alkohol - Widerstand gegen Polizeibeamte

Lahnau: Aufgrund einer Auseinandersetzung war die Polizei in der Nacht zum Samstag, 22. August, im Kastanienweg im Einsatz. Vor Ort waren gegen 03.50 Uhr alle drei Personen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses deutlich alkoholisiert. Ein 24-Jähriger, der zuvor zumindest einen der anderen angegriffen hatte, schrie dauernd herum, störte die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Beamten mit nicht zitierbaren, unter der Gürtellinie liegenden Beleidigungen. Der Mann ließ sich durch gutes Zureden anscheinend beruhigen und überreden, sich hinzulegen, um den Rausch auszuschlafen. Er stand auf und schlug plötzlich und unvermittelt nach einer Beamtin, die aber den Schlag abwehren konnte. Die Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin zur Abwehr weiterer Gefahren in Gewahrsam. Im Streifenwagen setzte der Mann die Schimpf- und Beleidigungstirade dauerhaft fort und es kam es zu weiteren Angriffen z.B. mit dem Versuch einer Kopfnuss. Die Polizei unterband die weiteren Angriffe mittels einfacher körperlicher Gewalt. Einer der Beamten erlitt dabei leichte Verletzungen. Zur Beweissicherung im Strafverfahren führte ein hinzugerufener Arzt eine Blutentnahme durch. Drei Stunden später zeigte ein Atemalkoholtest beim 24-Jährigen noch immer 1,9 Promille an.

Scheibe eingeworfen - Kripo sucht Zeugen

Wetzlar: Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung nach Zeugen und bittet um Hinweise: Unbekannte warfen mit großer Wucht einen Stein durch eine Doppelglasscheibe eines Bürogebäudes in der Weißadlergasse. Der Stein durchschlug zudem noch die Glasscheibe einer im Büro befindlichen Kommode. Zwischen Samstag (22.08.), 18 Uhr, und Montag (24.08.), 09.30 Uhr, verursachten die Täter einen Schaden von etwa 750 Euro. Beim Tatort handelt es sich um die Büros einer politischen Partei. In der eingeworfenen Schaufensterscheibe hing ein Plakat, welches die deutliche Ablehnung von Rechtsextremismus zum Inhalt hat. Die Gesamtumstände deuten auf eine politisch motivierte Tat hin. Daher hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt? Hat jemand das Einschlagen der Scheibe gehört, so dass der Tatzeitraum näher eingegrenzt werden kann? Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-0, entgegen.

