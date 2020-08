Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: ++ Dieb auf zwei Fahrrädern ++ Unfallfluchten ++ Drei Ladendiebe festgenommen ++ und noch mehr...

Dillenburg (ots)

Besteck aus Gartenhütte geklaut

Solms: Erst beschädigten Diebe das Gartentor, um auf das Grundstück zu gelangen. Anschließend beschädigten sie ein Fenster und gelangten so in die Gartenhütte eines 72-jährigen Solmsers in der Straße Am Küppel in Oberbiel. Dort nahmen sie zwischen 17 Uhr Montag (17.08.) und 16 Uhr am Mittwoch (19.08.) Besteck im Wert von 120 Euro an sich. Mit ihrem Vorgehen verursachten die Diebe einen Sachschaden von Etwa 400 Euro. Die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-110, bittet um sachdienliche Hinweise.

Dieb radelt mit zwei Fahrrädern davon

Dillenburg: Mit einem Fahrrad im Wert von knapp 2000 Euro neben sich herschiebend radelte ein Dieb am Donnerstag auf einem weiteren Fahrrad davon. Gegen 15.10 Uhr nahm er das unangeschlossene "Giant"-Fahrrad in der Industriestraße in Frohnhausen an sich, setzte sich auf ein anderes Rad und entfernte sich dann in Richtung Wissenbach, indem er das geklaute Rad beim Fahren schob. Beschrieben wird der Dieb als männlich, 20 bis 25 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck auf der Brust, einer blauen Jeans und dunklen Schuhen. Weiterhin trug er ein rotes Halstuch, welches er teilweise vor dem Mund trug (wie einen Mundschutz). Die Polizeistation Dillenburg, tel. 02771/ 907-0, bittet um Hinweise zur beschriebenen Person: wer kann die Personenbeschreibung oder den Fluchtweg weiter ergänzen? Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben?

Handtasche auf Parkbank vergessen

Wetzlar: Eine 69-jährige Wetzlarerin vergaß am Donnerstag (20.08.) ihre Handtasche auf einer Parkbank in der Colchester-Anlage in der Lahnstraße. Wenige Minuten später, gegen 16 Uhr, bemerkte sie ihren Fehler und ging zur Bank zurück. Hier konnte sie nur noch den Diebstahl ihrer Tasche feststellen. In der Tasche befanden sich mehrere Ausweise, etwas Bargeld und zwei Handys. Der Wert der genannten Gegenstände ist noch nicht näher bekannt. Die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-110, bittet um Hinweise.

Fahrerflucht in Waldgirmes

Lahnau: Einen Schaden von 1500 Euro an einem lilafarbenen Skoda verursachte ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch (19.08.) zwischen 15.00 und 20.00 Uhr. Kratzer im hintere linken Bereich hinterließ der Unbekannte am Fahrzeug, was zum Unfallzeitpunkt in der Lauterstraße in Waldgirmes geparkt stand. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Wetzlar, 06441/ 918-0 entgegen.

Fahrerflucht in Garbenheim

Wetzlar: Den Ermittlungen zufolge dürfte es ein Nissan X-Trail gewesen sein, welcher am Mittwoch (19.08.) einen geparkten Citroen in der Kreisstraße 100 in Garbenheim streifte. Anstatt sich um den entstandenen Schaden von etwa 300 Euro zu kümmern, fuhr der Fahrer zwischen 13.00 Uhr und 13.35 Uhr weiter und macht sich damit strafbar. Die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-110, bittet um Hinweise: gesucht wird ein Nissan X-Trail, Baujahr 2001-2007 mit einem Unfallschaden am rechten Außenspiegel.

Ladendieb antwortet unklug

Wetzlar: Drei festgenommene Ladendiebe und Diebesgut im wahrscheinlich vierstelligen Bereich sind das Ergebnis einer Mitteilung, welche am Dienstag gegen 17.30 Uhr bei der Polizei einging. Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Arthur-Herzog-Straße in Nauborn teilte der Polizei mit, dass soeben mehrere Ladendiebe das Geschäft mit einem vollgepackten Einkaufswagen verlassen hatten und nun dabei sind, die unbezahlten Waren in ein geparktes Auto zu verladen. Drei Streifen fuhren daraufhin los und trafen vor Ort auf zwei der drei gemeldeten Personen. Die dritte Person hatte die Flucht ergriffen, als der Mitteiler ihn nach dem Anruf bei der Polizei angesprochen hatte. Für die Beamten bestätigte sich der gemeldete Sachverhalt und sie nahmen die zwei anwesenden Diebe fest. Eine der eingesetzten Streifen fahndete nach dem Flüchtigen und traf wenig später auf eine verdächtige Person in der Nähe. Bei der Personenkontrolle fragten die Beamten, woher der Mann gerade käme. Er antwortete daraufhin, dass er vom Bahnhof Nauborn kommen würde. Die Polizeibeamten eröffneten ihm, dass es so einen Bahnhof nicht gibt. Im weiteren Verlauf machte der Verdächtige weitere wenig plausible Angaben und meinte schließlich, die Beamten aufgrund sprachlicher Barrieren nicht mehr verstehen zu können. Da sein Äußeres zur vorhandenen Personenbeschreibung passte und die Beamte Diebesgut bei ihm fanden, nahmen sie ihn vorläufig fest. Im Fahrzeug beim Lebensmittelgeschäft fanden die Beamten weiteres Diebesgut, wobei es sich hauptsächlich um teure Spirituosen und Lebensmittel handelte. Es folgte die Sicherstellung der Waren, eine genaue Auflistung und die konkrete Höhe des Werts steht noch aus. Die Beamten brachten die Beschuldigten zur Dienststelle. Bei ihnen handelt es sich um zwei Männer und eine Frau im Alter 31, 34 und 58 Jahren, welche im Vogelsbergkreis wohnhaft sind. Nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurden sie aufgrund von fehlender Haftgründe entlassen. Ermittlungen ergaben, dass die Täter den Einkaufswagen unbemerkt an der Kasse verbeischoben, während einer von ihnen die Kassiererin mit der Frage nach bestimmten Zigaretten ablenkte. Die geklaute Ware im Einkaufswagen hatte übrigens einen Wert von knapp 450 Euro.

Tür hält stand, Fenster nicht

Lahnau: Vergeblich versuchten Unbekannte, durch eine verschlossene Metalltür in ein Vereinsheim in der Kinzenbacher Straße 31 in Atzbach zu kommen. Zwischen 21.00 Uhr am Donnerstag (20.08.) und 07.55 Uhr am Freitag (21.08.) scheiterten ihre Hebelversuche an der Tür, so dass sie schließlich auf ein Fenster übergingen und so in das Gebäude kamen. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten Getränke, eine Geldkassette und weiteres Bargeld. Insgesamt beläuft sich das Diebesgut auf etwa 300 Euro, der Sachschaden liegt jedoch bei mindestens 500 Euro. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-110, entgegen.

Yasmine Hirsch

