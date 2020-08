POL-LDK: ++ Kind in Dutenhofen angesprochen ++ Zeugenaufruf zu Radfahrersturz am 11.08. in Sinn ++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Frau spricht Kind an

Wetzlar: Eine besorgte Mutter meldete sich am Mittwoch (19.08) bei der Polizei und berichtete, dass ihr dreijähriger Sohn gegen 12.45 Uhr von einer Frau angesprochen worden war. Die Mutter war mit ihren Kindern gemeinsam zu Fuß in der Münchholzhäuser Straße in Dutenhofen unterwegs, der Dreijährige lief wenige Meter hinter seiner Mutter. Diese hörte, wie eine Frau zu ihm sagte "Du kannst ja schon laufen, wo ist dein Papa?". Daraufhin sprach die Mutter die Frau an, welche sich aber wegdrehte und davonging. Durch den Hinweis einer anderen Mutter ermittelten die Beamten die Frau, welche das Kind angesprochen hatte. Es handelt sich hierbei um eine Anwohnerin. Diese hatte sich lediglich um das Kind gesorgt, da es relativ nah an der Straße ging. Die Beamten stellten kein strafrechtliches Handeln fest.

Nachtrag mit Berichtigungen zur Pressemeldung vom 12.08.: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Die Polizei sucht weiterhin Unfallzeugen!

Sinn: Schwer verletzt kam ein 28-Jähriger aus Greifenstein am Dienstag, 11.08., nach einem Sturz mit seinem Fahrrad in ein Krankenhaus. Gegen 19.15 Uhr war der 28-Jährige auf dem Greifensteiner Weg bergab in Richtung Edingen unterwegs und stürzte aus bisher nicht geklärter Ursache. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, welche den Rettungsdienst hinzurief. Ein Rettungshubschrauber kam ebenfalls zum Einsatz. Der junge Mann war alkoholisiert und trug keinen Helm. Aufgrund der Örtlichkeit und Unfallzeit steht zu vermuten, dass vorbeifahrende Autofahrer den Radfahrer bemerkten, bevor er stürzte. Die Polizeistation Herborn, tel. 02772/4705-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

