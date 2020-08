Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Alulatte bohrt sich in den Kühlergrill+++Regenfälle führen zu zwei Unfällen auf der A45+++Einbruch in Golfclub

Dillenburg (ots)

Wetzlar/A45: Alulatte bohrt sich in den Kühlergrill

Ein 55-jähriger Mann aus dem Westerwald fuhr mit seinem Golf am Montagabend (17. August) über eine offenbar verlorengegangene Alulatte. Der Mann war gegen 18.50 Uhr in Richtung Dortmund unterwegs, als er drüberfuhr. Das Metallteil schleuderte auf und bohrte sich nachfolgend in den Kühlergrill eines Audis eines 52-jährigen Herborners. Bis zum nächsten Parkplatz (Lemper Berg) schleifte die Latte an dem Auto des Herborners mit. Ein ebenfalls in Richtung fahrender 59-jähriger Fahrer aus Würzburg kollidierte mit seinem Mercedes gegen die Schrapnellen der Aulatte. Glücklicherweise verletzte sich bei dem Unfall niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 10.700 Euro. Wer hat die Alulatte auf der A45 verloren? Wer kann Angaben zum Besitzer der Metallteile machen? Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/7043-0.

Wetzlar/Lahnau: Starke Regenfälle führen zu Unfällen auf der A45

Samstagnachmittag (15. August) führten offenbar starke Regenfälle zu zwei Unfällen, bei denen sich mehrere Personen verletzten. Gegen 17:28 Uhr verlor ein in nördlicher Richtung fahrender 65-jähriger Mann aus Haiger bei Aquaplaninggefahr auf der A45 (Lahnau) zwischen Wetzlar-Ost und dem Autobahnkreuz Wetzlar offenbar die Kontrolle über seinen Mercedes und rutschte auf die rechte Fahrspur. Dort touchierte er das Heck eines Fords und stieß gegen eine Schutzplanke. Zwei Mitfahrer aus dem Mercedes verletzten sich dabei leicht. Die beteiligten Fahrer blieben unverletzt. Ein Unternehmen schleppte beide Autos ab. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 12.000 Euro Sachschaden. Etwa fünf Minuten später kam es infolge des Starkregens zu einem weiteren Unfall mit Verletzten und über 21.000 Euro Schaden auf der Autobahn. Zwischen der Ausfahrt Wetzlar-Ost und Wetzlar geriet ein 32-jähriger BMW-Fahrer aus Dortmund und ein 49-jähriger Passatfahrer aus Hirschhorn nacheinander ins Schleudern. Letztendlich prallte der Passat in den auf dem Standstreifen stehengebliebenen BMW. Anschließend schleuderten die Autos wieder auf die Fahrbahn und kamen dort zum Stehen. Herumfliegende Trümmerteilen beschädigten den Polo eines 60-jährigen Mannes aus dem Märkischen Kreis. Der Dortmunder und der Hirschhorner kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/7043-0.

Waldsolms: Getränkeautomat und Tresor aufgebrochen

Unbekannte machten sich zwischen 23.10 Uhr am Montag (17. August) und 07.00 Uhr am Dienstag (18. August) an einem Getränkeautomaten und einem Tresor zu schaffen. Sie hebelten zunächst in der Straße "Attighof" in Griedelbach die Tür eines Golfclubs auf. Dort entwendeten sie Bargeld in vierstelliger Höhe aus dem Automaten sowie dem Tresor. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell