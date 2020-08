Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbruch in Oberndorf+++Kennzeichendiebstahl in Solms+++Geldkassette gestohlen+++Fazit nach Verkehrskontrollen+++Unfallflucht in Ehringshausen+++Zeugenaufruf nach versuchter Brandkstiftung

Dillenburg (ots)

Solms: Einbruch in Oberndorf

1.500 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte nach einem Einbruch in einem Oberndorfer Vereinsheim im Weidfelsweg. Die Einbrecher hebelten zwischen 12.00 Uhr am Mittwoch (12. August) und 10.30 Uhr am Donnerstag (13. August) ein Fenster auf. Im Gebäude brachen sie dann mehrere verschlossenen Türen auf. Ob die Unbekannten mit Diebesgut flüchten oder ohne, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die die Täter im genannten Zeitraum an dem Vereinsheim beobachteten oder denen dort Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: 06441/918-0 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Solms: Täter flüchtig nach Kennzeichendiebstahl

In der Straße "Am Schwimbad" stahlen Donnerstagabend (13. August) zwei unbekannte Männer die Kennzeichen eines geparkten blauen Passats. Das Duo montierte gegen 22.00 Uhr die Schilder ab und flüchtete in einem Auto in Richtung Georghüttenstraße. Die Verdächtigen sind zwischen 25 und 30 Jahren alt und haben einen hellen Hauttyp. Ein Täter ist zwischen 1,85 bis 1,90 Meter groß und der zweite ist etwas kleiner. Sie flüchteten in einem Kleinwagen, helle Farbe (weiß/grau/silber), älteres Modell mit einem Kennzeichen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Wer kann Angaben zur Identität der Verdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

Wetzlar: Räume durchsucht und Geldkassette gestohlen

Eine Geldkassette war die Beute von Unbekannten nach einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße "Schöne Aussicht". Der oder die Täter brachen zwischen 21.00 Uhr am Dienstag (11. August) und 14.20 Uhr am Donnerstag (13. August) in das Gebäude ein und durchsuchten die Räume. Anschließend flüchteten Sie mit dem Diebesgut. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0.

Dillenburg: Fazit nach Verkehrskontrollen

Der Regionale Verkehrsdienst führte am Donnerstag (13. August) Verkehrskontrollen mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei Lich durch. Insgesamt wurden mehrere Barverwarnungen und Sicherheitsleistungen wegen verschiedener Verstöße von 530 Euro erhoben.

Die Spezialisten bauten zunächst am Vormittag eine Messstelle an der Bundesstraße 255, Höhe Steinberg in Fahrtrichtung auf und suchten sich eine Kontrollstelle in der Konrad-Adenauer-Straße in Dillenburg aus. Sieben Fahrzeugführer waren auf der Bundesstraße zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein 30-Jähriger aus Rheinlandpfalz. Sein Messergebnis zeigte 163 km/h bei erlaubten 100 km/h an. Der Raser muss mit einem Monat Fahrverbot, einer Geldbuße von 240 Euro und zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg rechnen. Bei einem Fahrer aus Herborn, der von dem Beamten direkt nach der Messung angehalten wurde, fanden die Beamten ein Teleskopschlagstock im Fahrzeug und stellten diesen sicher. Neben dem Geschwindigkeitsverstoß leiteten die Kontrolleure gegen den Herborner ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Auch ein Rollerfahrer geriet in die Kontrolle. Ein kurzes Beschleunigen im Stand zeigte schon auf, dass es sich bei dem geführten Zweirad nicht um ein Mofa handeln kann. Auf dem mitgeführten Rollenprüfstand stellten die Polizisten eine Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h fest. An dem Zweirad war offenbar der in der Variomatik befindliche Distanzring gegen einen schmaleren Ring ausgetauscht worden. Darüber hinaus war die Kupplungsfeder gegen eine leistungsstärkere Feder ausgewechselt. Die Fahrt war für den 29-jährigen Dillenburger dann an der Kontrollstelle letztendlich zu Ende und er musste den restlichen Weg sein Fahrzeug schieben. Ein Fahrzeuglenker konnte seine Finger nicht vom Handy lassen, sieben Fahrer waren nicht angeschnallt und einer ist ohne Fahrerlaubnis gefahren. Weitere Kontrollen werden in den nächsten Wochen folgen.

Dillenburg: Ampel beschädigt

Trotz Schaden von 2.000 Euro an einer Ampel fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall von Donnerstag (13. August) in der Frankfurter Straße einfach weiter. Der Unbekannte touchierte zwischen 06.00 und 08.10 Uhr offenbar mit seinem Auflieger die Ampel. Der Fahrer hatte vermutlich an der Einmündung zur Poststraße gewendet. Zeugen, die dort ein Wendemanöver beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation in Dillenburg unter 02771/907-0 zu wenden.

Ehringshausen: 71-Jährige nach Unfall leichtverletzt

Die Polizei sucht nach einem Unfall von Donnerstagnachmittag (13. August) in der Kölschhäuser Straße nach Zeugen und einen unbekannten Autofahrer. Ein 79-jähriger Rollstuhlfahrer war mit seiner Ehefrau gegen 16.55 Uhr auf dem Gehweg von Kölschhausen nach Ehringshausen-Mitte unterwegs. Als der Autofahrer von einem Tankstellengelände fahren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Senior. Der Rollstuhl kippte um und seine Begleiterin verletzte sich dabei in der Folge leicht. Der Rollstuhlfahrer blieb unverletzt. Der Unbekannte fuhr einfach weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Beschreibung des Autofahrers: Er ist zwischen 55 und 60 Jahre alt, trug eine Brille und hatte ein auffälliges grün kariertes Hemd an. Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter 02772/4705-0.

Hohenahr: Motoradfahrer nach Unfall gesucht

Offenbar einem entgegenkommenden Motoradfahrer musste ein 69-jähriger Audifahrer in einem Kurvenbereich auf der Landstraße 3053 Montagnachmittag ausweichen und prallte anschließend mit seinem Auto gegen die Leitplanke. Gegen 16.35 Uhr war der Senior von Hohensolms nach Blasbach unterwegs, als es zum Unfall kam. Der Unbekannte Motorradfahrer fuhr anschließend weiter. Der Schaden wird auf über 10.150 Euro geschätzt. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Motorrad machen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Herborn unter 02772/4705-0.

Greifenstein: Versuchte Brandstiftung in Greifenstein - Kriminalpolizei in Wetzlar bittet um Hinweise

Am Mittwoch (12. August) 12.08.2020 wurde gegen 12:20 Uhr in einem Strohlager auf dem Bauernhof in der Straße Sonnenhof in Greifenstein eine Art Fackel zwischen den Strohballen gefunden. Ein Unbekannter hatte offenbar ein Teelicht an ein Holzstiehl befestigt und diese Art der "Fackel" dort angezündet. Offenbar erlosch es aber nach kurzer Zeit wieder und es kam glücklicherweise nicht zum Brand. Wer hat Personen in dem betreffenden Bereich gesehen oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Angaben zur Tat oder Hintergründen machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wetzlar, Tel. 06441-918-0, oder auch jede andere Polizeidienststelle.

