Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Promillefahrt endet am Bordstein+++Unfallflucht am Forum+++Verletzte nach zwei Unfällen+++Gelegenheit ausgenutzt+++Rollerdiebstahl in Eschenburg+++

Dillenburg (ots)

Ehringshausen: Promillefahrt eines 30-Jährigen endet am Bordstein

In der Bahnhofstraße geriet Sonntagfrüh (16. August) ein 30-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab und rammte gegen einen Bordstein. Der Mann war gegen 01.20 Uhr auf der Bahnhfostraße in Richtung Leun unterwegs, als er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Durch den Aufprall kam das Auto am Fahrbahnrand zum Stehen. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem 30-Jährigen: Er pustete 1,48 Promille. Es folgte die Mitnahme auf die Polizeiwache, eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Auto auf über 4.000 Euro.

Wetzlar: Unfallflucht am Forum

Auf der Parkebene 3 im Parkhaus am Forum touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Golf. Der Mittelklassewagen stand dort am Freitag (14. August) zwischen 14.15 und 17.45 Uhr. Der Lackschaden an der hinteren Stoßstange wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0

Solms: Seniorin nach Unfall leichtverletzt

Eine Leichtverletzte und 14.000 Euro Schaden war die Folge eines Verkehrsunfalles auf der Landstraße 3283 zwischen Mittelbiel und Burgsolms. Als eine 74-jährige Frau aus Braunfels mit ihrem Daimler nach links auf die Bundesstraße 49 nach Gießen abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW eines 31-jährigen Mannes aus Ehringshausen. Die Daimler-Fahrerin verletzte sich leicht. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Wetzlar: Gelegenheit macht Diebe

...diese Erfahrung musste ein 46-jähriger Besitzer eines E-Scooter am Montag (17. August machen. Er stellte sein schwarzes Zweirad der Firma Trekstor offenbar unverschlossen am Einkaufsmarkt Forum ab. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und entwendet es. Gegen 19.30 Uhr bemerkte der Wetzlarer den Diebstahl. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des mit einem Totenkopfaufkleber versehenen Scooters machen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

Braunfels: Golf am Europaplatz beschädigt

Unbekannte beschädigten am Montag (17. August) in einer Tiefgarage am Europaplatz offenbar durch Schläge oder Tritte einen Golf. Das weiße Auto stand dort zwischen 11.30 und 12.00 Uhr. Wer hat während des Tatzeitraumes in der Tiefgarage verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

Dillenburg: Zusammenstoß auf der B277

Am Montagmittag (17. August) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Beifahrerin leicht verletzte. Ein 39-jähriger Mann aus Dillenburg war mit seinem Hyundai von Haiger nach Sechshelden unterwegs. Plötzlich geriet der Dillenburger mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 65-jähriger Mann aus Haiger versuchte offenbar mit seinem Multivan noch auszuweichen, konnte aber letztendlich ein Zusammenstoß offenbar nicht verhindern. Eine 63-jährige Insassin aus dem Van verletzte sich dabei leicht. Die Polizei schätzt die Sachschäden auf etwa 12.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Dillenburg unter 02771/907-0.

Eschenburg: Roller in Eibelshausen gestohlen

Im Waldweg in Eibelshausen stahlen Unbekannte ein Kleinkraftrad vom Parkplatz eines Einfamilienhauses. Zwischen 19.00 Uhr am Sonntag (16. August) und 10.50 Uhr am Montag (17. August) entwendeten sie die rote Yamaha (Aerox). Hinweise bitte an die Polizeistation in Dillenburg unter 02771/907-0.

