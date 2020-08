Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Fünf Fahrzeuge nach Unfall auf der A45 abgeschleppt+++17-Jähriger nach Kollision schwerverletzt

Dillenburg (ots)

Haiger: Vollsperrung auf der A45 zwischen Haiger und Dillenburg

Aufgrund eines Unfalles von Dienstagabend (18. August) musste die Autobahn 45 in der Nacht zu Mittwoch voll gesperrt werden. Ein 36-jähriger LKW-Fahrer aus Polen war mit seinem Autotransporter in Richtung Hanau unterwegs. Gegen 23.00 Uhr musste er aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Hierbei geriet das Gespann ins Schlingern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Klein-LKW drehte sich und prallte rückwärts in die Leitplanke. Dabei riss offenbar der Anhänger ab und geriet gegen die Schutzplanke. Durch das Schleudern rissen die Sicherheitsgute der geladenen Fahrzeuge. Ein PKW rutsche vom Klein-LKW und blieb auf dem Dach zwischen dem Zugfahrzeug und Anhänger liegen. Zwei weitere Autos rutschten teilweise seitlich von der Ladefläche des Anhängers. Der Fahrer und seine 22-jährige polnische Beifahrerin kamen vorsorglich in eine Klinik. Mehrere Unternehmen schleppten die fünf beschädigten Fahrzeuge ab.

Herborn: 17-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Im Dernbacher Weg in Herbornseelbach kam es Dienstagabend (18. August) zu einem Unfall bei dem ein 17-jähriger Jugendlicher schwere Verletzungen erlitt. Ein 52-jähriger Fahrer eines Klein-LKW aus Herborn überholte gegen 19.10 Uhr eine in Richtung Ortsmitte fahrende Radfahrergruppe. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden 17-jährigen Leichtkradfahrer aus Mittenaar zusammen. Bei der Kollision wurde der junge Fahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallherganges wurde auf Antrag der Staatanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 4.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Herborn unter 027724705-0 in Verbindung zu setzen.

