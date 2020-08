Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K39+++Unfallflucht in Dillenburg+++"Spiegelunfall" bei Braunfels

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Tödlicher Verkehrsunfall

Aus der Kreisstraße 39 zwischen Donsbach und Uckersdorf kam es am Dienstagnachmittag (18. August) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Mann aus Mittenaar kam gegen 16.30 Uhr offenbar mit seinem Motorrad in einer Linkskurve nach Uckersdorf von der Fahrbahn ab. Dabei schleuderte er vom Motorrad herunter, rutschte durch die Schutzplanken und blieb an einem Baum liegen. Für den Fahrer kam anschließend jede Hilfe zu spät. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Ein bereits angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Andere Verkehrsteilnehmer waren offenbar an dem Unfall nicht beteiligt. Rundfundwarnmeldungen informierte über die Vollsperrung, die bis in die Abendstunden andauerte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 19.000 Euro.

Dillenburg: Audi touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Dienstag (18. August) einen in der Herwigstraße geparkten Audi. Der silberfarbene Avant stand dort auf einem Parkplatz eines Discounters zwischen 07.30 und 12.45 Uhr. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Dillenburg unter 02771/907-0.

Braunfels: "Spiegel-Unfall" auf der Landstraße 3283

Zwei in entgegengesetzte Richtung fahrende Fahrzeuge auf der L3283 zwischen Oberndorf und Bonbaden kollidierten am Montag (17. August) gegen 16.15 Uhr mit den jeweiligen Außenspiegeln. Am Audi eines 77-jährigen Mannes aus Lahnau entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der vermeintliche Unfallverursacher war offenbar in einem Kurvenbereich auf die Fahrspur des Lahnauers geraten, so dass es zum Zusammenstoß kam. Anstatt sich um die Unfallfolgen zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen Reisebus. Wer hat den Unfall auf der Landstraße zwischen Oberndorf und Bonbaden beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Unfallbeteiligten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

