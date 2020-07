Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200731.5 Itzehoe: Drogenfahrten im Stadtgebiet

Itzehoe (ots)

Gestern und heute haben Itzehoer Streifen zwei Männer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Drogen stehend mit ihren Fahrzeugen am Straßenverkehr teilgenommen haben. Sie mussten sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Am Donnerstag überprüften Beamte um 12.50 Uhr in der St.-Jürgen-Straße den Fahrer eines Seats. Dabei stellten sie Auffälligkeiten fest, die auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC, konsumiert haben wollte der Betroffene angeblich keine Rauschmittel. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den 21-jährigen Ostholsteiner.

Ebenfalls Blut lassen musste ein 28-Jähriger Motorrollerfahrer, den Polizisten um 0.48 Uhr in der Helenenstraße stoppten. Er gab an, vor zwei Tagen Speed eingenommen zu haben, ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine.

Beide Personen mussten erst einmal ihre Fahrzeuge stehenlassen. Sie erwartet nun neben einem Bußgeld ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

Merle Neufeld

