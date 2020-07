Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200731.4 Itzehoe: Hoher Sachschaden, geringe Beute

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in das Gebäude einer Waschanlage gekommen. Die Beute der Einbrecher fiel eher mager aus, während der angerichtete Sachschaden sich auf etwa zweitausend Euro belaufen dürfte.

Zur Nachtzeit begaben sich Unbekannte auf das Gelände im Marie-Curie-Ring und drangen über eine Tür in das Betriebsgebäude einer Waschstraße ein. Aus dem Büro entwendeten die Eindringlinge einen nur kleinen Bargeldbetrag, ebenso aus einem Wechselgeldautomaten, den sie aufbrachen.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell