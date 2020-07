Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200731.1 Marne: Während des Einkaufs bestohlen

Marne (ots)

Aus der Jackentasche einer Frau hat ein Unbekannter am Donnerstagvormittag in Marne ein Portemonnaie entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Gegen 10.00 Uhr hielt sich die Anzeigende in dem Edeka-Markt in der Hafenstraße auf. Nachdem sie bei dem dortigen Bäcker eingekauft hatte, begab sich die Dame in den Bereich des Supermarktes. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ihre Geldbörse in der Jackentasche. Als die 60-Jährige später die Kassen aufsuchte, stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie mit rund 300 Euro und einigen Karten verschwunden war.

Im Nachhinein erinnerte sich die Dithmarscherin an eine Berührung mit einem ihr unbekannten Mann, der möglicherweise der Dieb gewesen sein könnte. Er war von normaler Statur, etwa 170 cm groß und hatte kurze dunkle Haare. Bekleidet war die Person mit einer knielangen Hose und einem dunklen T-Shirt. Hinweise zu diesem Mann oder zu einem möglichen anderen Täter nimmt die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell