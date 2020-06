Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Lauchringen: Exhibitionist tritt zwei Mal auf - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 26.06.2020, ist ein Exhibitionist in WT-Tiengen und Lauchringen aufgetreten. Kurz vor 19:00 Uhr zeigte sich der Unbekannte am Wutachdamm in WT-Tiengen gegenüber einer 59 Jahren alten Frau nackt. Als der Tatverdächtige bemerkte, dass die Frau bei einer Joggerin und einem jungen Mann um Hilfe nachsuchte, zog er sich an und entfernte sich in Richtung Lauchringen. Dabei zeigte er gegenüber der Frau eine beleidigende Geste. Gegen 20:45 Uhr wurde der Polizei ein neuerlicher Vorfall gemeldet. Beim Schwimmbad in Lauchringen soll sich ein Mann gegenüber einer Autofahrerin entblößt haben. Aufgrund einer übereinstimmenden Beschreibung ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Der Tatverdächtige soll Mitte 50 sein und ca. 180 cm groß, hatte eine normale Figur und lichtes Haar. Seine Haut war gebräunt. Er trug ein hellblaues Hemd und eine blaue kurze Hose. Die Kriminalpolizei bittet die oben erwähnten, bislang unbekannten Augenzeugen des Vorfalls in Tiengen und die Autofahrerin in Lauchringen sowie weitere Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07741 8316-0).

