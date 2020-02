Polizei Düren

POL-DN: Raubversuch in Derichsweiler: Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Nachdem es am Samstagabend im Dürener Stadtteil Derichsweiler zu einem Angriff auf einen 14-Jährigen kam, sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Delikt oder einem Tatverdächtigen machen können.

Kurz nach 22:00 Uhr hatte sich der 14 Jahre alte Geschädigte vom Festzelt aus zu Fuß auf den Heimweg gemacht. Als er sich in der Agathastraße in Höhe eines Imbissbetriebs befand, wurde er plötzlich und unvorhersehbar von hinten in den Schwitzkasten genommen. Ein derzeit unbekannter Einzeltäter hatte den Jungen überfallen und die Herausgabe des Mobiltelefons gefordert. Allerdings konnte der Bedrängte sich erfolgreich zur Wehr setzen und aus der Umklammerung befreien. Er rannte davon und wurde noch kurz durch den Täter verfolgt, der aber offenbar zu Fall kam und aufgab. Zur Wegnahme kam es nicht. Die wenig später in Kenntnis gesetzte Polizei konnte keinen Tatverdächtigen mehr antreffen.

Jetzt erbittet die Polizei anhand der Täterbeschreibung Hinweise, die zur Identifizierung führen könnten. Der Gesuchte wird als etwa 17 Jahre alter und bis 180 cm großer junger Mann mit ausländischem Aussehen beschrieben. Er soll mit einem fremdländischen Akzent gesprochen haben. Er hat einen Oberlippenbart getragen und braune Haare, die an den Seiten kurz und auf dem Haupt länger und mit Gel zurückgelegt waren. Zur Tatzeit trug er eine braune Weste.

Sachdienliche Angaben nimmt die Leitstelle unter der Rufnummer 02421/949-0 entgegen.

