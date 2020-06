Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Defektes Solarmodul

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 26.06.2020, wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandes in die Otto-Hahn-Straße gerufen. Erste Ermittlungen lassen Vermutungen zu, dass es zu einem Defekt in einem auf dem Dach montierten Solarmodul gekommen war, das anschließend in Brand geriet. Obwohl Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro an der Anlage entstand, blieb das Haus bewohnbar. Die Feuerwehr mit etwa 20 Mann gewohnt schnell und kompetent vor Ort.

