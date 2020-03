Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Unfall beim Einfahren

Baden-Baden, Oos (ots)

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr kam es am Mittwoch gegen 17:40 Uhr in der Sinzheimer Straße zu einem Unfall. Ein 36-Jähriger war vom Fahrbahnrand mit seinem Pkw angefahren und hatte mutmaßlich die in Richtung Ooser Leo fahrende 21-Jährige in ihrem Fiat übersehen. Hierbei wurde die junge Frau leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben die Ermittlungen übernommen.

