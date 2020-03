Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Radfahrerin verletzt

Rastatt (ots)

An der Kreuzung Goethestraße zur Theodor-Storm-Straße kam es am Mittwochmittag kurz vor 12 Uhr zu einem Unfall bei welchem eine 47 Jahre alte Fahrradfahrerin verletzt wurde. Die Radlerin übersah nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten des Polizeirevier Rastatt an der zuvor genannten Kreuzung den von rechts kommenden und bevorrechtigten Audi eines 80-Jährigen. Die 47-Jährige stürzte durch den Aufprall zu Boden und wurde dabei verletzt und musste zur Behandlung in eine nahe Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ungefähr 2.000 Euro.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell