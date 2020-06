Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

In der Nacht vom 28.06. auf 29.06.2020 warf eine bislang noch unbekannte Person einen Stein in ein Schaufenster eines Lebensmittelgeschäftes in der Seestraße.

Nach ersten Einschätzungen wurde mindestens eine hochwertige Spirituosenflasche im Wert von ca. 150 Euro entwendet. Weiterhin entstand erheblicher Sachschaden der Schaufensterverglasung.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

