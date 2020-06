Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vörstetten: Abfallbehälter brannte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 28.06.2020, bemerkte ein Zeuge gegen 00:25 Uhr einen brennenden Abfallbehälter am Eingang des Netto-Einkaufsmarktes in der Breisacher Straße. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und die Tonne schnell gelöscht. Der fest angebrachte Kunststoffmüllbehälter war allerdings komplett zerstört. Da die Umstände, wie es zu dem Feuer gekommen war, noch nicht geklärt sind, bittet der Polizeiposten Denzlingen, Tel.: 07666/9383-0, um sachdienliche Hinweise. Der Sachschaden hält sich in überschaubarem Ausmaß.

