Visbek - Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, 22. März 2020, kam es zwischen 11.30 und 12.30 Uhr in der Ostereschstraße zu einem Einbruch in ein unbewohntes Haus. Der bislang unbekannte Täter brach über den rückwärtigen Bereich in das Wohnhaus ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer

Am Sonntag, 22. März 2020, kam es um 14.55 Uhr an der Großen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Radfahrer prallte mit einem geparkten Audi A5 zusammen. Als der Pkw-Besitzer die Polizei rief, flüchtete der männliche, unbekannte Mann zu Fuß vom Unfallort. Er ließ ein silbernes Damenrad der Marke City Star zurück. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Vechta - Versuchter Wohnungseinbruch

Am Freitag, 20. März 2020, 23.55 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter im Kringelkamp in Vechta, die in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Als dieses offenbar misslang, wurde die Scheibe eingeschlagen. Die Bewohnerin war noch wach und begab sich wegen des Lärms in das Wohnzimmer. Es kam dann zu keiner weiteren Tathandlung mehr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung an Kfz

Von Freitag, 20. März 2020, 20.00 Uhr bis Samstag, 21. März 2020, 07.15 Uhr wurde die hintere, rechte Seitenscheibe des Kofferraumes eines Pkw`s der Marke "VW, Passat Kombi", welcher in der Pickerstraße in Goldenstedt parkte, mittels unbekannten Gegenstandes eingeschlagen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

