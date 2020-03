POL-CLP: Pressemeldung der Polizei Vechta vom 21/22.03.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme/Verkehrsunfall mit Flucht In der Nacht vom 20.03, ab 19.00 Uhr, fuhr ein unbekanntes, vermutl. rotes Fahrzeug, gegen eine Gartenmauer an der Benediktiner Str. Höhe HNr. 7./Ecke HNr. 5. Der Schaden wurde vom Geschädigten erst am 21.03.20 gegen 10.00 Uhr bemerkt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Holdorf/Einbruch In der Nacht vom 20 auf den 21.03.2020, gegen 01:00-02.00 Uhr, brachen unbekannter Täter in die Oberschule, Schulstraße 12, ein. Hierzu wurde ein Fenster seitens der Roggenstraße eingeschlagen und ein weiteres Fenster nach Hindurchgreifen geöffnet. Augenscheinlich lies UT von weiterer Tatbegehung ab. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Damme/Kfz-Aufbruch Im Zeitraum vom 20.03.20, 18:00 Uhr bis zum 21.03.20, 10:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein BMW im Sanddornweg aufgebrochen. Täter schlug eine Dreieckscheibe ein und öffnete das Fahrzeug. Im Inneren wurden das Armaturenbrett abgebaut und das Multimedia-/Navigationssystem mit Bedienelementen ausgebaut. Das Lenkrad wurde ebenfalls entwendet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Damme/Brand einer Hecke und Carport Brandentdecker meldete am 21.03.20 gegen 12:00 Uhr eine brennende Hecke. Auf Grund des starken Windes wurde das Feuer angefacht und griff auf einen Teil eines angrenzenden Carports über. Das Feuer wurde durch die FF Damme gelöscht. Einige Meter der Hecke wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Am Carport entstand Sachschaden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Vechta/ Verkehrsunfallflucht Im Zeitraum vom 20.03.2020, 19:00 Uhr, bis zum 21.03.2020, 05:30 Uhr, kommt es in der Antoniusstraße in 49377 Vechta auf dem angrenzenden öffentlichen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren den dort ordnungsgemäß abgestellten Opel Insignia eines 30-jährigen Dinklagers. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441-943/0) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in Langförden In dem Zeitraum 01.03.2020 bis zum 20.03.2020, 08:30 Uhr kommt es in Vechta, Ortsteil Langförden "In der Paterei" zu einem Verkehrsunfall. Das Mauerwerk zu der Hausnummer 13 wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die etwas zum Sachverhalt beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizei Vechta (04441-943-0) zu melden.

Visbek - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus In der Nacht von Samstag, 21.03.2020, auf Sonntag, 22.03.2020, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Heidestraße in Visbek ein. Auf ungeklärte Weise gelangen die Täter in das Wohnhaus und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sollten während des Tatzeitraumes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen worden sein, so sollte der Polizei in Vechta entsprechende Hinweise gegeben werden (Telefon: 04441- 9430).

Vechta - Betäubungsmittelverstoß nach Personenkontrolle Am 21.03.2020; 17:10 Uhr, wurde eine Gruppe Heranwachsender aus Vechta beim Alten Flugplatz kontrolliert. Hierbei wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten ein starker Betäubungsmittelgeruch festgestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde bei drei Personen Marihuana vorgefunden. Gegen die Heranwachsenden wurden Strafverfahren eingeleitet und das Betäubungsmittel beschlagnahmt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 21.03.2020; 11:15 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Lohner mit seinem PKW VW die Dinklager Straße in Lohne. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen für einen anderen PKW ausgegeben waren und der Fahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin stellten die Beamten eine Alkohol/Betäubungsmittelbeeinflussung fest, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Auf den 33-jährigen Lohner kommt nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren zu.

Bakum - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am 21.03.2020; 11:05, wurde ein 43-jähriger aus Bakum mit seinem PKW Ford auf der Weiher Straße in Bakum kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der geführte PKW nicht mehr pflichtversichert war. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

