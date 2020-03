Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Samstag, 21.03.2020, gegen 12.40 Uhr, kam es in der Tilsitter Straße in Bösel zu einem kleinen Garagenbrand. Hier war ein Holzschrank in Brand geraten. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung aufgrund der angesengten Kunststoffdecke. Die FW Bösel war mit 25 Kameraden vor Ort und löschte das Feuer ab.

