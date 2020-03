Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Schwerer Diebstahl von Bienenvölkern.

Am Samstagmorgen wurden durch den Geschädigten der Diebstahl von 4 Bienenvölkern festgestellt. Diese hatte sich auf einem umzäunten Privatgrundstück befunden. Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bösel ( Tel.: 04494-308 ) in Verbindung zu setzen.

