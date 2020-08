Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Beim Driften Kontrolle verloren

Dillenburg (ots)

Gießen Gießen: Beim Driften Kontrolle verloren

Beim Driften auf dem Schulhof einer Schule in der Lützelinder Straße in Klein-Linden verlor Sonntagfrüh ein 18-jähriger die Kontrolle über sein Auto. Gegen 01.00 Uhr kollidierte der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende junge Mann nach seinem Fahrmanöver gegen eine Sitzbank. Mit massiven Frontschaden an seinem Renault flüchtete der Drifter zunächst. Bereits bei der Anfahrt fiel den Polizisten ein entgegenkommender Renault auf, verloren ihn jedoch aus den Augen. An der Unfallstelle fanden die Ordnungshüter ein Nummernschild von dem mutmaßlichen Unfallfahrzeug. Die bereits laufende Suche nach dem Unfallfahrzeug führte nicht zum Erfolg. Gegen 02.30 Uhr meldete ein Zeuge ein Pannenfahrzeug auf der Autobahn 45 zwischen Ehringshausen und Herborn. Dort trafen die Beamten auf das stark beschädigte Auto des 18-Jährigen. In diesem befand sich neben dem jungen Mann noch vier weitere Insassen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erst kürzlich seinen Führerschein erworben hatte. Darüber hinaus roch er nach Alkohol: Er pustete 1,26 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und die Sicherstellung seines Führerscheins. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 7.300 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen der graue Renault mit Dillenburger Kennzeichen zwischen 01.00 und 02.30 Uhr aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

