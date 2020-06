Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vandalismus am Freilichttheater "Eselsbühne"

Dörrenbach (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 09.06.2020, kam es auf dem Gelände des Freilichttheaters "Eselsbühne" kurz vor dem Ortseingang Dörrenbach, zu Sachbeschädigungen und Diebstahl. Beim Hauptgebäude wurden 4 Wegleuchten beschädigt. Im Außenbereich abgelegte Marmorplatten, ein Holzstuhl und weitere Requisiten warfen der oder die bislang unbekannten Vandalen über einen Metallzaun hinter die Bühne. Des Weiteren drangen die Täter sowohl in die Neben- als auch das Hauptgebäude ein. Insgesamt wurde ein Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro angerichtet. Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen an der Freilichtbühne oder dem Umfeld festgestellt haben, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

