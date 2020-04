Polizei Gütersloh

POL-GT: Frau entdeckt Schaden am Pkw - Unfallflucht geklärt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JP) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23.04. - 24.04., 23.00 - 06.30 Uhr) beschädigte ein VW UP-Fahrer beim Rangieren in eine Parklücke einen auf einem Parkplatz an der Virchowstraße geparkten Volvo.

Als die Volvo-Fahrerin am Freitagmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden an ihrem Pkw sowie einen korrespondierenden Schaden an dem abgestellten VW UP. Daraufhin verständigte die Frau die Polizei.

Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen zu dem VW UP-Halter dauern an.

