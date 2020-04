Polizei Gütersloh

POL-GT: Skateboardfahrer verletzt sich bei Sturz

Gütersloh (ots)

Versmold (MS) - Am Samstagnachmittag (25.04., 13.30 Uhr) stürzte ein 19-jähriger Skateboardfahrer aus Bad Laasphe auf der Ringallee in Höhe der Einmündung Mittelstraße.

Der 19-Jährige befuhr mit seinem Skateboard den Fahrradstreifen der Ringallee in Richtung der Straße Am Zoll, als er aus ungeklärter Ursache zu Fall kam. Durch den Sturz zog er sich eine schwere Verletzung am Bein zu und wurde per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

