Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Gaststätte eingebrochen

53881 Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Dienstagmorgen (9 Uhr) suchte ein Arbeiter seine Arbeitsstelle in einer Gaststätte an der Kuchenheimer Straße auf. Ihm fiel sofort auf, dass offenbar in der vergangenen Nacht Werkzeug verschwunden war. Nach bisherigen Erkenntnissen überstiegen die Diebe zuerst ein Tor zu einem Innenhof. Dann verschafften sie sich über ein Fenster Zugang zur Küche. Nun konnten sich die Einbrecher frei im gesamten Gebäude bewegen. Gelagerte Baumaschinen im Schankraum nahmen die Diebe mit. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell