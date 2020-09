POL-LDK: ++ Graffitis in Erda ++ Radmuttern gelöst ++ Illegale Entsorgung in Aßlar und Dillenburg ++ Gegen Pfosten gefahren ++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Graffitis in Erda ++ Radmuttern gelöst ++ Illegale Entsorgung in Aßlar und Dillenburg ++ Gegen Pfosten gefahren

Dillenburg (ots)

Wand eines Drogeriemarktes beschmiert

Hohenahr: Die Polizeistation Herborn sucht Zeugen, welche Hinweise zu zwei großflächigen Graffitis in der Gewerbestraße in Erda geben können. Die Graffitis an der Wand eines Drogeriemarktes wurden am Donnerstag, 20.08., festgestellt und wahrscheinlich irgendwann in den davorliegenden drei Wochen dort angebracht. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Herborn, tel. 02772/ 470-50.

Radmuttern gelöst

Herborn: Im Tatzeitraum von nur einer Stunde lösten Unbekannte mehrere Radmuttern eines geparkten VW Tiguan. Dieser stand am Mittwoch (26.08.) zwischen 21.15 Uhr und 22.15 Uhr in der Hauptstraße, in der Nähe einer Buchhandlung. Der Fahrer bemerkte bei der Weiterfahrt ungewöhnliche Fahrgeräusche sowie das "wackelnde" Lenkrad. Bei der Überprüfung seines Autos stellte er mehrere gelöste Radmuttern fest. Die Polizeistation Herborn, tel. 02772/ 470-50, bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Illegal Müll entsorgt

Dillenburg: Bereits am Samstag, 22.08., meldete ein aufmerksamer Bürger der Polizei mehrere im Wald abgelegte Müllsäcke. Diese befanden sich in der Verlängerung des Rosenweg, etwa 15m in Richtung Wald, linksseitig an einem Abhang. Inhalt der sechs blauen Müllsäcke war Bauschutt. Aufgrund der Menge an Müll ist davon auszugehen, dass ein Fahrzeug genutzt wurde, um die Säcke in den Wald zu bringen. Die Entsorgung wurde bereits veranlasst. Die Polizeistation Dillenburg, tel. 02771/90-70, bittet um Meldung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Waschmaschine illegal entsorgt

Aßlar: In der Feldgemarkung entlang des Radweges zwischen Aßlar und Bechlingen luden Unbekannte eine Waschmaschine ab. Die illegale Entsorgung wurde am Montag, 24.08., gemeldet. Es ist nicht bekannt, wie lange die Waschmaschine dort bereits lag. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-110, entgegen.

Gegen Pfosten gefahren

Dillenburg- Frohnhausen: Eine 20-jährige Dillenburgerin fuhr am Samstag, 22.08., gegen zwei neben der Fahrbahn stehende Pfosten. Sie war gegen 14.15 Uhr auf der Schulstraße in Richtung Hindenburgplatz unterwegs, als ein entgegenkommendes Fahrzeug plötzlich leicht auf ihre Fahrspur geriet. Durch den Schreck und des Versuchs auszuweichen, kam es zur Kollision mit den Pfosten. Die 20-Jährige blieb dabei unverletzt. An ihrem Seat entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizeistation Dillenburg, tel. 02771/90-70, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrzeug machen, welches zum Ausweichmanöver der Dillenburgerin führte?

