Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unbekannter überholt auf Fahhradweg

Schüttorf (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag vergangener Woche auf der Nordhorner Straße für eine äußerst gefährliche Verkehrssituation gesorgt. Gegen 14.45 Uhr war er mit seinem schwarzen Opels Astra in Richtung Schüttorf unterwegs. Mit hoher Geschwindigkeit setzte er zum Überholen einer Treckergespannes an. Weil ihm dabei ein Auto entgegenkam, wich er nach links auf den Rad- und Fußweg aus und setzte das Überholmanöver dort fort. Dabei fuhr er nicht nur an dem Trecker, sondern auch an einem davor fahrenden VW T5 vorbei. Dieser musste sein Fahrzeug anhalten, damit es nicht zum Zusammenstoß mit dem Opel kommen konnte. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Vorfalles. Hinweise werden unter der Rufnummer (05922)9800 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell