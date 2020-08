Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: L 526/Freinsheim - Auf der Landstraße eingeschlafen

L 526/Freinsheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen (29.08.2020) gegen 03:45 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim die Mitteilung ein, dass auf der Fahrbahn der L526 zwischen Freinsheim und Erpolzheim eine bewusstlose Person liegen würde. Der Anrufer gab an, ein Überfahren nur durch das Einleiten einer Vollbremsung verhindert zu haben. Beim Eintreffen der Polizeibeamten und des verständigten Rettungsdienstes war der 27-Jährige aus Erpolzheim wieder ansprechbar und wohlauf. Sein Fahrrad, mit welchem er eigenen Angaben zufolge zuvor gefahren sei, lag neben ihm. Bei dem jungen Mann konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Da dieser einen Wert von über 2 Promille ergab, wurde er zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Obwohl dem jungen Mann nun durch das eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen § 316 StGB (Führen eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses) und § 315b StGB (Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr) strafrechtliche Konsequenzen drohen, kann er von Glück reden, dass er den Vorfall körperlich unversehrt überstanden hat.

