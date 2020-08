Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Autokorso auf der B9 und der A650

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen-Oggersheim B9/A650 (ots)

Gegen 14.00 Uhr erreichte am Samstag, den 29.08.2020 die Polizeiautobahnstation Ruchheim die Meldung, dass auf der B9 zwischen Autobahndreieck Mutterstadt und Anschlussstelle Oggersheim-Süd ein Autokorso extrem langsam fahren würde. Die Fahrzeuginsassen würden dabei albanische Fahnen aus den Fahrzeugen schwenken. Die eingesetzten Funkstreifenwagen konnten den Autokorso auf der A650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen feststellen, einer Kontrolle zuführen und die verantwortlichen Fahrzeugführer identifizieren. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen sind keine Straftaten bekannt. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiautobahnstation Ruchheim

PHK Wenzel

Maxdorfer Straße 85

67071 Ludwigshafen am Rhein



Telefon: 06237/933-0

Telefax: 06237/933-2120

Email: pastruchheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell