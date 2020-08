Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weidenthal- Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Weidenthal (ots)

Am Samstag, den 29.08.2020 gegen 13:50 Uhr ereignete sich auf der B 39 in Fahrtrichtung Neidenfels ein Verkehrsunfall, bei dem der 17-jährige Fahrer des Motorrads aus dem Kreis Bad Dürkheim in einer Linkskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Jugendliche zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde durch den Sturz erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die B 39 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden.

