Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schulwegkontrollen fortgesetzt

Bad Dürkheim / Friedelsheim (ots)

Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim führte in der Zeit vom 24. - 28.08.2020 erneut Schwerpunktkontrollen zur Sicherung der Schulwege durch. Ein Augenmerk gilt besonders den Erstklässlern, die wegen ihrer Unerfahrenheit und ihrer eingeschränkten Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit schützend begleitet werden sollten. Bei den Kontrollen in Friedelsheim und Bad Dürkheim kam es erfreulicherweise zu sehr wenigen Verstößen. Es wurde lediglich in einem Fall der fehlende Kindersitz beanstandet sowie 3 Mängelberichtskarten aufgrund fehlender Warnwesten und Verbandskästen ausgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: T. Winzen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell