POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Fahrer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Fahrer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung

Am Abend des 27.08.2020, gegen 20:30 Uhr, wurde ein 15-jähriger Mofafahrer aus Neustadt an der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Motorroller mit einer eingetragenen Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h handelte. Der Fahrer konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung aushändigen, es wäre jedoch die Fahrerlaubnisklasse 'AM' erforderlich gewesen. Den Jugendlichen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wurde, um eine Weiterfahrt zu verhindern, vor Ort abgestellt und verschlossen.

