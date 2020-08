Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Handy am Steuer, zu schnell unterwegs und Drogen konsumiert

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen (ots)

Am 26.08.2020 fiel Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim gegen 19:00 Uhr auf der BAB 650 in Richtung Bad Dürkheim, Höhe Oggersheim ein 26-jähriger Mann aus Gerolsheim mit seinem Pkw auf, der während der Fahrt mit seinem Mobiltelefon beschäftigt war. Da die Beamten mit einem zivilen Geschwindigkeitsmessfahrzeug unterwegs waren, wurden sie durch den jungen Mann nicht bemerkt. Dies dürfte auch der Grund gewesen sein, dass er sich nicht an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten hielt. Es kam zu Geschwindigkeitsüberschreitungen von über 54 km/h, die durch die Beamten dokumentiert wurden. Als der Fahrer kontrolliert wurde, stellten die Polizisten zudem fest, dass der Mann unter Cannabis-Einfluss stand. Dem jungen Mann wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Neben den Ordnungswidrigkeiten für die Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt und der Geschwindigkeitsüberschreitung kommt eine weitere Ordnungswidrigkeit wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf ihn zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiautobahnstation Ruchheim

PK König

Telefon: 06237/933-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell