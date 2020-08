Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Getränkemarkt

Freinsheim (ots)

In der Nacht vom 26.08.20, 17.00 Uhr auf den 27.08.20, 08.10 Uhr wurde in Freinsheim in das Außenlager eines Getränkemarktes in den Breitenwiesen der Zaun zum Außenbereich des Lagers gewaltsam geöffnet. Unbekannte Täter entwendeten mehrere LKW-Reifen, die dort für die betriebsinternen Fahrzeuge vorgehalten wurden, von dem Hochregal und verbrachten diese durch den Zaun zu einem größeren Lieferwagen. Die Reifen haben einen Wert von circa 10.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de

