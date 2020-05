Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Pkw-Aufbrüche angezeigt

Neuenrade (ots)

Südstraße Hier schlugen unbekannte Täter am 22. Mai zwischen 7 und 7.45 Uhr die Fahrerseitenscheibe des dort geparkten VW Tiguan ein und entwendeten aus der Mittelkonsole ein Münzportemonnaie mit Kleingeld. Haller Weg Hier wurde in der Nacht vom 23. zum 24. Mai in ein Wohnmobil eingebrochen. Der Täter nahm nach ersten Angaben zufolge das Bedienteil des Radios mit. In beiden Fällen entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinwiese zu den Pkw Aufbrechern nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

