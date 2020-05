Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer im Wald/Hausfriedensbruch und Verstoß gegen BTM-Gesetz

Halver (ots)

Spaziergänger entdeckten am Samstag gegen 22.20 Uhr Feuerschein im Wald wie Wilde Ennepe und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits etwa 80 Quadratmeter in Flammen.

Zeugen beobachteten kurz vor 23 Uhr Taschenlampenlicht in einer leerstehenden Lagerhalle am Herpiner Weg. Beim Eintreffen der Streifenwagen ergriffen drei Personen die Flucht. Die Polizeibeamten konnten zwei Männer nach kurzer Verfolgung festhalten. Der dritte versuchte vergeblich, sich unter einem Tank zu verstecken. Ein 17-jähriger Halveraner wurde in der Nacht seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Sein 19-jähriger Begleiter hatte eine geringe Menge Cannabis dabei. Bei der Durchsuchung des dritten kamen mehrere Beutel Marihuana zum Vorschein. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs bzw. Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

