Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Neuwied (ots)

Am 17.02.2020 gegen 05:00 Uhr befuhr der spätere Beschuldigte mit seinem Fahrzeug die Friedrich-Rech-Straße aus Niederbieber kommend in Richtung Oberbieber. Ab der Hausnummer 66 kollidierte er mit mehreren am Straßenrand abgestellten schwarzen und braunen Mülltonnen, wodurch diese beschädigt wurden. In Höhe der Hausnummer 86 kollidierte er ebenfalls mit mehreren Mülltonnen, sowie einem Gartenzaun, der ebenfalls beschädigt wurde. Des Weiteren wurde ein aufgestelltes Halteverbotsschild umgefahren. In der Folge flüchtete der Unfallverursacher.

Die Polizei bittet um Hinweise unter pineuwied@polizei.rlp.de oder 02631-8780

Rückfragen bitte an:

Polizei Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell