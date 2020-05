Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebe rammen Zeugenauto/Wechsel-Verwirrspiel im Laden

Altena (ots)

Mit zwei Kartons voller Zigaretten flüchteten Diebe am Samstag aus einem Discounter an der Bahnhofstraße. Auf der Flucht rammten sie mit ihrem Wagen das Auto eines Zeugen, der sich ihnen in den Weg stellen wollte.

Gegen 7.15 Uhr bemerkte eine Verkäuferin vier Personen, die sich an der Palette mit den Zigaretten zu schaffen machten. Sie informierte eine Kollegin. Während dessen rannten zwei der Personen mit Kartons voller Zigaretten und Tabak durch den Kassenbereich nach draußen, die anderen beiden ohne Beute und die Verkäuferinnen hinterher. Draußen beobachteten die Zeugen, wie die Männer in ein aus Richtung Nachrodt kommendes Fahrzeug einstiegen. Ein ebenfalls aus Nachrodt kommender Autofahrer erkannte die Situation und versuchte, den Wagen der Diebe mit seinem Pkw zu blockieren. Darauf rammte der Fahrer den blockierenden Pkw und schob ihn vor sich her, bis er genug Platz zum Wenden hatte und wieder in Richtung Nachrodt davon fuhr. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.

Die Männer sind alle etwa 1,75 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Sie waren dunkel gekleidet und trugen Mund-Nase-Schutz. Und Jeanshosen. Einer der Täter hatte extreme Geheimratsecken. Der Fahrer konnte nicht beschrieben werden. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen silbernen Ford Galaxy vermutlich mit britischem Kennzeichen und dem Lenkrad auf der rechten Seite. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Mit einem Wechsel-Verwirrspiel kassierte eine mutmaßliche Betrügerin am Samstag um 14 Uhr in einem Geschäft an der Hauptstraße im Ortsteil Dahle ab. Erst kaufte sie Zigaretten, bezahlte mit einem 200-Euro-Schein und ließ sich das Wechselgeld geben. Dann orderte sie eine weitere Schachtel nach und forderte erneut Wechselgeld. Die Frau ist korpulent, 1,65 groß, 30 bis 40 Jahre alt und trug einen dunklen, glatten Pferdeschwanz, einen dunklen Rock bis über die Knie und eine helle, ärmellose Bluse. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

