POL-MK: Geldbörsen-Diebe/Einbrecher in Brauerei

Eine 67-jährige Iserlohnerin ließ am Samstag gegen 11 Uhr ihren Einkaufstrolley an der Brüderstraße stehen und ging zehn Meter weg, um mit einem Bekannten zu sprechen. Plötzlich hielt ein schwarzer Kleinwagen neben dem Trolley, ein Paar stieg aus, nahmen eine Tasche aus dem Gefährt, stiegen wieder ein und fuhren davon. In der Tasche steckten Blutdruck- und Blutzuckermessgerät sowie diverse Papiere.

Eine 81-jährige Iserlohnerin wurde am Freitag gegen 11.30 Uhr beim Einkaufen in einem Modediscounter am Theodor-Heuss-Ring angerempelt. Kurz danach merkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche steckte. Sie erstattete Anzeige. Die Frau, von der sie angerempelt wurde, dürfte zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Sie wirkte dünn und hatte lange, blonde Haare. Am Nachmittag brachte eine unbekannte Person der Seniorin die Geldbörse wieder. Es fehlte lediglich das Bargeld.

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in die Brauerei an der Grüner Talstraße eingebrochen. Sie hebelten eine Metallklappe auf und nahmen diverse Schlüssel, eine Paliermaschine, einen Elektrohobel, zehn LED-Scheinwerfer und ein mobiles Navi an sich.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

